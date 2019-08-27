إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط /الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل، سقطت في منطقة مفتوحة.
وقال في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".
وأضاف:" يبدو أنه سقطت قذائف أخرى، داخل قطاع غزة".
وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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