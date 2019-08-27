التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة حوثية مسيرة من صنعاء

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" من العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قوله إن "القوات تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي من صنعاء".

وأوضح المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك، للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف العربي، مساء الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة و6 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية.

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وأيضً صباح الثلاثاء، قالت جماعة "الحوثي"، إنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على تجمعات للجيش السعودي في محافظة نجران، جنوب غربي المملكة.

ودأب الحوثيون، خلال الأيام الماضية، على إعلان استهدافهم لمطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.