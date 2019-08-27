العراق.. مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح داخل منزله شمالي بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بمقتل شيخ عشيرة داخل منزله شمالي العاصمة بغداد، فيما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم.

وفي تصريح للأناضول، قال النقيب شرطة أحمد خلف، إن مسلحين من "داعش" اقتحموا مساء الإثنين، منزل الشيخ عبد الرحمن العثمان البو عبد العلي، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله في الحال.

وأضاف أن القوة الأمنية نقلت جثة الشيخ إلى الطب العدلي، وأن البحث جارٍ عن المنفذين في المنطقة.

من جهته، تبنى تنظيم "داعش"، عملية قتل شيخ البو عبد العلي، داخل منزله في قضاء الطارمية.

Advertisements

وقال التنظيم في بيان أصدره الثلاثاء، إن عناصره نصبت كمينا لأحد شيوخ "عشيرة المشاهدة" واستهدفوه بالأسلحة الرشاشة.

وأشار التنظيم أن الشيخ البو عبد العلي "شارك في القتال والتحشيد ضد التنظيم".

ويشن عناصر التنظيم هجمات فردية وخاطفة تستهدف عناصر الأمن ومدنيين في مناطق تكاد تكون خالية من التواجد العسكري.

وبدأ "داعش" مؤخرا بشّن مزيد من الهجمات تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم التنظيم في العراق، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أنه يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.