لبنان يعوّل على روسيا بتوجيه رسالة لإسرائيل بوقف خرق سيادته

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

أعلن لبنان، أنه يعوّل على دور روسيا في توجيه رسالة لإسرائيل بوقف خرق سيادته، تفاديا للانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لحريري، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد، مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية وانفجار إحداهما، فيما دوت فجر الإثنين، 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسايا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وورد في البيان، أن الحريري أبلغ لافروف أن "لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

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ورأى الحريري في "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية، عملا خطيرا واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701" الصادر في 2006، إثر الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني التي استمرت 34 يوما.

ولفت البيان إلى "أن اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه".

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثيْن، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن طائرات مسيّرة تجول في شمال لبنان منذ يومين.

ويتهم لبنان إسرائيل بالوقوف وراء الحادثين، فإضافة إلى تصريحات الحريري، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين إن "الاعتداءات تخالف القرار 1701، وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على اسرائيل".

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