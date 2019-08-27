تنظيم عراقي مسلح يهدد باستهداف القوات الأمريكية

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

هدد تنظيم "جند الإمام الحجة" العراقي المسلح، الثلاثاء، باستهداف القوات الأمريكية وطردها من البلاد.

يأتي ذلك استجابة لفتوى المرجع الشيعي العراقي كاظم الحائري الذي يقيم في إيران، الذي دعا إلى المقاومة والدفاع واستهداف القوات الأمريكية في العراق.

التهديد جاء في مقطع فيديو تم بثه على الإنترنت، وظهر فيه مجموعة من المسلحين الملثمين أثناء تدريباتهم على استخدام الصواريخ، فيما ألقى أحد قادة التنظيم المسلح بيانا.

وقال المتحدث، في بيانه، إنه "استجابة لفتوى المرجع كاظم الحائري بطرد قوات الاحتلال الأمريكي بعد عنجهيتها وطغيانها بالتعدي على العراق وشعبه وقواته، فلم يعد يكفيه نهب ثرواته طيلة السنوات الماضية حتى قام باستهداف معسكراتنا؛ وكما قمنا سابقا بإخراجه من العراق، سنقوم اليوم باستهدافه وجعل القوات الأمريكية عبرة".

ووجه المتحدث خطابه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا له إن "القواعد العسكرية والمدنية الأمريكية باتت أهدافا مشروعة لنا".

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وينتشر أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي الذي يضم نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.‎

والجمعة الماضي، اتهم الحائري طائرات مسيرة إسرائيلية، مدعومة من القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، بتنفيذ الهجمات المتكررة على مقرات قوات "الحشد الشعبي" العراقية.

وبناءً على ذلك، أفتى بـ"حرمة إبقاء أي قوة عسكرية أمريكية وما شابهها في العراق، وتحت أي عنوان كان". وقال موجها خطابه للعراقيين: "خياركم الوحيد هو المقاومة والدفاع، ومواجهة العدو ولو كان من مقدوري حمل السلاح لحملته جنديا بين صفوفكم".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 4 قواعد تستخدمها قوات "الحشد الشعبي" ولواء تابع لتلك القوات لهجمات، أحدثها بطائرتين مسيرتين الأحد الماضي على مدينة القائم غربي العراق؛ ما أدى إلى مقتل أحد عناصر "الحشد" وإصابة آخر. واتهمت قوات "الحشد الشعبي" إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم الأخير، فيما ألمحت تل أبيب إلى مسؤوليتها عن بقية الهجمات.

وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي، الجمعة الماضي، تكليف وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية تلك الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.