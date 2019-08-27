التحالف: #مليشيا_الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من “عمران” وسقط في #صعدة

الخليج - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019م صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعده).

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وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.