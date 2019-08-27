فعالية صحتي في مدرستي

جدة تصوير : عفاف حامد اقامت مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية الفعالية التثقيفية بعنوان (صحتي في مدرستي) والممتدة لمدة خمسة ايام وذلك في الاندلس مول وبالتعاون مع مجموعة نبض التطوعية.يمثلها ألاستاذ محمد الغامدي. وحيث قام مدير المستشفى الأستاذ سعيد حمد الغامدي بإفتتاح الفعالية وذلك بحضور مديرة ادارة الصحة المدرسية بالصحة العامة د/رشيدة الغامدي. وتهدف الفعالية الى تعريف اولياء الأمور وطلاب المدارس بالبرامج الصحية التي تُقدم من خلال وزارة الصحة في جميع المدارس بجدة.

وشملت الفعالية على عدة اركان مختلفة تثقيفية ركن مكافحه التسوس وركن المقصف المدرسي وركن التدخين وقياس السكر والظغط وركن رشاقه وركن الامراض المعديه وركن الفحص الاستكشافي وركن قياس كتله الجسم وركن النشاط البدني وفحص للطلاب واولياء الامور، واركان ترفيهيه.

وشهدت الفعالية اقبالآ ملحوظ من قبل الأهالي والأطفال

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