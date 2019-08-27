إغلاق مؤشر #السوق_السعودي مرتفعًا عند مستوى 8285.54 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 27.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8285.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 766 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات سدافكو, رعاية, كيان السعودية, كهرباء السعودية, وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت, مجموعة السريع, ساب, ميدغلف للتأمين, وسيرا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.80% و 4.58% .

فيما كانت أسهم شركات الراجحي, الرياض، الأهلي, الإنماء, وسامبا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, الاتصالات، والرياض هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم عند مستوى 3825.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 35 ألف سهم تقاسمتها 100 صفقة.