أمانة عسير : 1272 زيارة تفتيشية تغلق 103 منشأة مخالفة خلال اسبوع

الخليج - سلمى القحطاني

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 4282 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية و المهنية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى ان الأمانة قد اتلفت 4282 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 823 مخالفة صحية بجانب اغلاق 103 محلا مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1272 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة ،

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حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و الصحية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .