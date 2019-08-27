ارتفاع أسعار النفط مع الآمال باتفاق تجاري أمريكي – صيني

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الخليج - واس
ارتفع سعر برميل نفط خام برنت اليوم بقيمة 32 سنتًا أو ما يعادل نسبة 0.55 % إلى 59.02 دولاراً أمريكياً وبرميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 36 سنتاً أو نسبة 0.67 % إلى 54 دولاراً أمريكياً.
وجاء ذلك الارتفاع على خلفية توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإبرام اتفاق تجاري مع الصين إثر ورود تعليقات إيجابية من بكين مما هدأ بواعث القلق بعد أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين المعنيين أحدثت هبوطًا في نشاط الأسواق .
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