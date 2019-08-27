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وأشار كاتب أوغلو، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه بالنسبة لتركيا فإن "جميع المجموعات في الشمال السوري على الحدود المشتركة (بي واي دي ) (واي بي جي) (قسد) و(بي كا كا) (داعش) وغيرها تعتبرها منظمات إرهابية بالنسبة لتركيا ويجب إخلاء هذه المناطق منهم أو سيكون هناك تدخل عسكري.
© Sputnik . Michail Klimentjev
وذكر أن "الخلاف في هذه النقاط لا يجب أن يكون أمريكي تركي لأنها لا تملك حدودا مع سوريا وليست حارسا للدول المتاخمة لتركيا وسوريا ليست ولاية تابعة لأمريكا".
وقال إن "ترامب حدد المنطقة الآمنة قبل شهور بعمق 20 ميلا أي 32 كم"، مشيرا إلى "وجود صراع داخل المؤسسات الأمريكية في ظل أن البنتاغون يريد أن تكون فقط من 7 إلى 10 كم لحماية حلفائه من المجموعات الكردية في تلك المنطقة التي يقوم بتسليحها، وأخيرا دخلت 500 شاحنة محملة بالأسلحة من العراق إلى الـ(بي واي دي) والـ(بي وا جي)، التي لا يرونها مجموعات إرهابية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن القوات البرية التركية ستدخل منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا قريبا جدا، بعد افتتاح مركز للعمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع.
وقالت تركيا مرارا إنها لن تقبل أي تأخير من المسؤولين الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق، وحذرت من أنها ستشن هجوما عبر الحدود لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية إذا لزم الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: لا تفاهم بين أنقرة وواشنطن حول المنطقة الآمنة بسبب صراع المؤسسات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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