الطيران الإسرائيلي يستهدف موقعا لـ"حماس" بعد إطلاق قذيفة من غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر"، "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق قذيفة الهاون باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وكان أدرعي قال في بيان سابق إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وأضاف أدرعي "كما يبدو سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة".