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وأضاف الخياط أن المعركة مع إسرائيل قد تأخذ حدودا عدة منها الدولية والسياسية والدفاعية، لأن التمادي في العدوان الإسرائيلي سيؤدي لانزلاقات قد تفجر الأوضاع علي المستوي الإقليمي نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة في الإقليم.
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وحول موقف حزب الله من الهجوم الإسرائيلي لفت "عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل" إلى أنه كان يفضل أن يعبر الحزب عن موقفه من خلال السلطة الرسمية اللبنانية حتى لا يكون هناك مبرر لإسرائيل لزيادة اعتداءاتها الداخلية على لبنان خاصة وأن موقف حزب الله لم يخفِ ارتباطه بإيران.
كان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال أجراه الحريري بلافروف بأن بلاده تعوّل على دور روسيا في تفادي التصعيد مع إسرائيل.
ويعقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماع طاريء لبحث تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين على بيروت والبقاع، في الوقت نفسه أعلن "حزب الله"، أن الطائرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية، ليل السبت/الأحد، كانتا مزوّدتين بمواد متفجرة، حيث انفجرت الأولى فيما تعطّلت الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل: لبنان ما زال في حالة حرب مع اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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