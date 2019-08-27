دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Your Phone على ويندوز 10 يتوقف لمدة 14 ساعة

توقف تطبيق Your Phone الذي قدمته مايكروسوفت على ويندوز لربط هاتف أندرويد مع نظام ويندوز 10 بشكل كامل لفترة طويلة.

واجه تطبيق Your Phone على نظام تشغيل ويندوز 10 أعطالًا أدت إلى توقفه بشكل كامل لمدة 14 ساعة متواصلة الليلة الماضية، وهو التطبيق طرحته مايكروسوفت قبل فترة قصيرة لربط هواتف أندرويد بأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام تشغيلها من أجل تسهيل حصول المستخدم على الاشعارات الخاصة بهاتفه من على سطح المكتب.

لكن بعدها قامت مايكروسوفت بإصلاح المشاكل، ومن ثم عادت خدمات التطبيق للعمل مجددًا لجميع المستخدمين بشكلها الطبيعي.

ويأتي هذا التوقف بعد أيام من بدء طرح هواتف جالكسي نوت 10 للمستخدمين، والتي شهدت تعاونًا بين سامسونج ومايكروسوفت على تعزيز تطبيق Your Phone من خلال ميزة موجودة في هواتف جالكسي باسم Link to PC تساعد على ربط الهواتف بشكل سريع مع جهاز الكمبيوتر.

وربما يؤثر هذا التوقف على صيت التطبيق بين المستخدمين خاصة أنه تزامن مع ارتفاع عدد المستفيدين من إطلاق نوت 10.

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لكن في نفس الوقت، فإن إعادة التطبيق مجددًا للعمل ستتيح استمرار توسع رقعة الاستخدام عبر مزيد من مستخدمي نوت 10.

يُشار أن مايكروسوفت حدثت تطبيقها Your Phone ليبدأ دعم رسائل MMS ومزامنة بيانات الهاتف في مايو الماضي.

المصدر:

The Verge

التدوينة تطبيق Your Phone على ويندوز 10 يتوقف لمدة 14 ساعة ظهرت أولاً على عالم التقنية.