تويتر تختبر ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب من منصتها

دبي - بواسطة محمد فارس تويتر تختبر ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب

تعمل شركة تويتر على اختبار ميزة جديدة على نسخة الويب من منصتها تتيح للمستخدمين جدولة التغريدات لنشرها لاحقًا.

ذكرت الباحثة التقنية المعروفة، جين مانشون وونغ، أن تويتر بدأت

Twitter is working on baking Scheduled Tweet into Twitter Web App itself pic.twitter.com/DJfs26xYfB