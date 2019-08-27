تعمل شركة تويتر على اختبار ميزة جديدة على نسخة الويب من منصتها تتيح للمستخدمين جدولة التغريدات لنشرها لاحقًا.
ذكرت الباحثة التقنية المعروفة، جين مانشون وونغ، أن تويتر بدأت
وجديدة على منصتها، وبالتحديد على نسخة الويب، تتيح للمستخدمين إمكانية جدولة التغريدات لنشرها في وقت لاحق على غرار ما تقوم به منصات أخرى لتوفير خيارات النشر لا سيما لأصحاب الأعمال.
Twitter is working on baking Scheduled Tweet into Twitter Web App itself pic.twitter.com/DJfs26xYfB— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 26, 2019
وبحسب ما نشرته وونع، فإن أيقونة ستتواجد في أعلى صندوق التغريدات تتيح وضع التاريخ المحدد للنشر على الحساب.
كما أنه عند الرغبة بجدولة تغريدة ما، فإن تاريخ ووقت النشر سيظهران في أعلى التغريدة ويستمران أثناء الكتابة أمام المستخدم.
وبدون شك، فإن هذه الميزة تمثل نقلة كبيرة للكثيرين وخاصة أصحاب الأعمال منهم للاستفادة بأكبر قدر من النشر على المنصة.
المصدر:
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Twitter is working on baking Scheduled Tweet into Twitter Web App itself pic.twitter.com/DJfs26xYfB— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 26, 2019
التدوينة تويتر تختبر ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب من منصتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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