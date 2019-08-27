الارشيف / اخبار الخليج

تويتر تختبر ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب من منصتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تختبر ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب

تعمل شركة تويتر على اختبار ميزة جديدة على نسخة الويب من منصتها تتيح للمستخدمين جدولة التغريدات لنشرها لاحقًا.

ذكرت الباحثة التقنية المعروفة، جين مانشون وونغ، أن تويتر بدأت

وجديدة على منصتها، وبالتحديد على نسخة الويب، تتيح للمستخدمين إمكانية جدولة التغريدات لنشرها في وقت لاحق على غرار ما تقوم به منصات أخرى لتوفير خيارات النشر لا سيما لأصحاب الأعمال.

وبحسب ما نشرته وونع، فإن أيقونة ستتواجد في أعلى صندوق التغريدات تتيح وضع التاريخ المحدد للنشر على الحساب.

كما أنه عند الرغبة بجدولة تغريدة ما، فإن تاريخ ووقت النشر سيظهران في أعلى التغريدة ويستمران أثناء الكتابة أمام المستخدم.

Advertisements

وبدون شك، فإن هذه الميزة تمثل نقلة كبيرة للكثيرين وخاصة أصحاب الأعمال منهم للاستفادة بأكبر قدر من النشر على المنصة.

المصدر:

/photo/1

التدوينة تويتر تختبر ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب من منصتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تختبر ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب من منصتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا