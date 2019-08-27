دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة منصة IMDb تتيح مئات الأفلام بشكل مجاني وتدعمها بالإعلانات

أعلنت منصة IMDb عن بدء توفير مئات الأفلام من مكتبها بشكل مجاني للمستخدمين على أن تكون مدعومة بالإعلانات مقابل ذلك.

بدأت IMDb بتوفير عدد كبير من الأفلام من مكتبها الخاصة للمستخدمين ليشاهدوها مجانًا بدون دفع اشتراكات عادية أو حتى الحاجة لتأجير الأعمال، وذلك على تطبيقها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني. وبما أنها مملوكة لشركة أمازون فقد امتدت الخدمة لمُلاك أجهزة Fire TV، ومشتركي خدمة برايم فيديو.

وتمثل الأعمال التي توفرها الخدمة الجديدة الأعمال القديمة نوعًا ما، خاصة وأن الأعمال الجديدة تتنوع حقوق امتلاكها من شركات مختلفة.

وبالتالي، فإن الخدمة توفر فرصة لمشاهدة العديد من الأعمال المميزة القديمة لإعادة الذكريات أو الاستمتاع بأعمال حظيت على حب الجمهور.

وبما أنها توفر الأعمال القديمة وليست الجديدة، فإنها في نفس الوقت لن تشكل أي خطر على خدمات بث المحتوى كنتفليكس.

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كانت أمازون تعمل مع IMDb على إطلاق خدمة فيديو مجانية للمستخدمين منذ العام الماضي، وتعويض الأرباح عن طريق الإعلانات بين المحتوى على طريقة التلفزيون بدلًا طلب دفع اشتراكات من المستخدمين مقابل مشاهدة الأفلام، وهي خطوة مثالية من أمازن خاصة وأنها تمتلك خدمة برايم فيديو التي تقدم محتوى جديد مدفوع الأجر.

الجدير بالذكر أن الخدمة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، لكن من المتوقع أن تتوسع لتصل بلدان أخرى خلال الفترة المقبلة.

المصدر:

IMDbTV

التدوينة منصة IMDb تتيح مئات الأفلام بشكل مجاني وتدعمها بالإعلانات ظهرت أولاً على عالم التقنية.