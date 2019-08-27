«إسرائيل» تُعزز قواتها تحسباً لرد سوري إيراني لبناني

دبي - بواسطة محمد فارس بيروت: «الخليج»

شنت «إسرائيل» غارات جوية فجر أمس، على موقع فلسطيني في بلدة قوسايا بمنطقة البقاع شرقي لبنان وقرب الحدود مع سوريا، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم بطائرتين مسيرتين كان «بمثابة إعلان حرب». ونقل مكتب عون عنه قوله على تويتر «ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا»، كما أجرى عون محادثات مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في إطار متابعة العدوان «الاسرائيلي» بعد سقوط الطائرتين المسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، لأن لبنان يعتبر أن الانتهاك «الاسرائيلي» فاضح، فيما جرت مشاورات في الساعات الماضية بين الرؤساء الثلاثة عون ونبيه بري وسعد الحريري تمحورت حول سبل مواجه الاعتداءات «الاسرائيلية»،في حين شهدت الحدود الجنوبية هدوءا حذرا ودعوات للمستوطنين في المستعمرات القريبة لتوخي الحذر.

وكان الحريري اتصل بكل من عون وبري لوضعهما في أجواء الاتصال الذي تلقّاه من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو امس الاول، الذي نقل اليه رغبة بلاده في إبقاء حال الاستقرار سائدة في لبنان، وشدّد خلاله على ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور، وقال إنّ الادارة الامريكية تبلغت من رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو أنّ «اسرائيل» ليست في صدد التصعيد مع لبنان رغم أن قوات الاحتلال لم تتوان فجر امس عن استهداف جبال لبنان الشرقية والقيام بغارات استهدفت جرود بلدة قوسايا غربي زحلة، حيث استهدفت مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بقيادة احمد جبريل، وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن «ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، غربي زحلة، حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة». وكان الجيش «الإسرائيلي» كشف تفاصيل جديدة عن عنصرين من «حزب الله» اللبناني قال إنهما قتلا في الضربة الأخيرة التي استهدفت موقعا قالت «تل أبيب» انه تابع «لفيلق القدس» الإيراني بضواحي دمشق. وذكر الجيش في بيان إن الاثنين اللذين قتلا في الضربة «الإسرائيلية» كانا يعملان في فيلق القدس خلال محاولة تنفيذ عملية تخريبية قادها قائد الفيلق قاسم سليماني انطلاقا من الأراضي السورية، وهما: القتيل الأول- حسن يوسف زبيب، من النبطية (1996)، والقتيل الثاني- ياسر أحمد ظاهر من قرية بليدة (1997). وتابع البيان، «لقد مكث الناشطان في إيران مرات عديدة في السنوات الأخيرة. وخلال مكوثهم هناك أجريا تدريبات خاصة في فيلق القدس لتشغيل الطائرات المسيرة العادية والمتفجرة». وبالتزامن شهدت الحدود الجنوبية حالة من الحذر الشديد، تواكبت مع نداءات أطلقتها السلطات «الاسرائيلية» للمستوطنين في المستعمرات القريبة من الحدود اللبنانية، لتوخي الحذر، وتمركز جنود العدو داخل مواقعهم المحصنة على طول الخط الازرق ما عدا تحركات مدرعة لجيش العدو في محيط موقع السماقة المواجه لبلدة كفرشوبا، بالتزامن مع قيام الطيران الحربي «الاسرائيلي» بالتحليق في أجواء قرى قضاء مرجعيون على علو متوسط، فيما بدا الوضع على الجانب اللبناني هادئاً، وسيّرت قوات «اليونيفيل» دوريات آلية على بعض النقاط الحدودية في منطقة رأس الناقورة والظهيرة.

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