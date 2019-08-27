شكرا لقرائتكم خبر عن من هى أول إماراتية تفحص أجزاء الطائرات بالأشعة السينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى المهندسة الإماراتية خولة الروسى، يوميات عملها فى محاولات أن تكتشف كل الأسرار عن محركات الطائرات العملاقة، وكيفية التعامل معها باحترافية، بداية من بعض أنواع إيرباص وبوينغ وصولا إلى الهيليكوبتر.

نجحت خولة، مهندسة الصيانة بإدارة طيران شرطة أبوظبي، في أن تصبح أول إماراتية تحصل على شهادة المستوى الثالث للفحص غير المدمر لأجزاء الطائرات بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، معربة فى حوارها مع "الإمارات اليوم" عن سعادتها بدخولها هذا الميدان المختلف.

ونجحت خولة فى إنهاء الامتحانات المؤهلة للمستوى الثالث لهذا الفحص، والتى أجرتها فى شركة (AIT) البريطانية، وبعد شهر من التحاقها بـ"ستراتا، ابتعثت فى برنامج تدريبى إلى شركة "ألينيا ايرماكي" الإيطالية للتدرب على الفحص غير المدمر لأجزاء الطائرات، لتصبح فى عام 2011 مهندسة متخصصة فى هذا النوع من الفحوص.

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وقالت خولة بأن تجربتها الأولى مع الطائرات، لم تخلُ من مشاعر تردد: "فالمهمة كانت حافلة بالتحديات، وبمرور الوقت، سرعان ما تغلبت على الخوف لتحل محله رغبة حقيقية في التعمق أكثر في هذه المهنة، واكتشاف كل جوانبها وأسرارها".

وأضافت خولة، "الشعور بالمسئولية تجاه وطنى، كونى واحدة من أوائل المواطنين الذين يعملون فى هذا المجال، جعلنى أدرك من أول يوم عمل حجم المهمة التى اخترتها، فجعلت من إتقانى وإجادتى للمهام التى تسند إلى المرآة التى تعكس للعالم كله قدرة المرأة الإماراتية على العطاء والتميز والتفوق".

ودعت خولة فى احتفالات الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، بنات جيلها للحاق بها فى عالم صيانة الطائرات، والتحليق فى كل مجالات العمل الميدانى، معتبرة أن خدمة الوطن وردّ الجميل أمانة في أعناق كل أبناء الإمارات، إناثاً وذكوراً.