شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: سننسحب ووحدات حماية الشعب من قطاع على حدود تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء، أن وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة ستنسحب من قطاع يتراوح عرضه بين خمسة و14 كيلومترا على الحدود مع تركيا. وأبلغ بالي رويترز بأنه وفقا للمحادثات الأمريكية التركية، فإن عرض الشريط الحدودى على الجانب السورى سيتفاوت وسيشمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية وليس مدنا أو بلدات. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وفي طليعة مكوناتها وحدات حماية الشعب الكردية، على معظم مناطق شمال وشرق سوريا وذلك بعد انتزاعها أراضي من تنظيم داعش.

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