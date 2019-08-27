شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبى: زراعة 1.7 مليون متر مربع مسطحات خضراء 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت بلدية دبي عن زراعة 1.7 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء و44 ألف شجرة خلال عام 2018 في طرق وميادين دبي، وذلك ضمن استراتيجيتها لزيادة الرقعة الخضراء بالإمارة.
حيث انتهت من زراعة 172 هكتاراً وهو ما يساوي 1,720,000 متر مربع ليصل مجموع المساحات المزروعة حتى نهاية 2018 إلى 3701 هكتار.
وقال داوود الهاجري مدير عام البلدية: «إنه برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدأنا بزيادة الرقعة الخضراء في إمارة دبي، مستهدفين معدل 25 متراً مربعاً كنصيب للفرد من المساحات الخضراء في المنطقة الحضرية».
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