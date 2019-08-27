الان تتابع أندرويد 10.. مفاجأة جوجل المدوية خلال أيام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قالت تقارير إخبارية إن شركة جوجل الأمريكية تجهز مفاجأة مدوية، خلال الأيام القليلة المقبلة، تخص نظام تشغيلها “أندرويد”.
وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن جوجل قررت أن تطرح نظام تشغيل جديد سيحمل اسم “أندرويد 10”.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة الأمريكية عن إطلاق اسم “حلوى” على أي إصدار لأندرويد.
وأشارت التقارير إلى أن نظام التشغيل الجديد “أندرويد 10” سيكون متاحا بدءا من يوم 3 سبتمبر المقبل، كما سيكون محصورا في تلك الفترة على هواتف وحواسيب “بيكسل” الخاصة بجوجل، سواء الإصدارات القديمة، أو الإصدارات الأحدث مثل “بيكسل 3 أيه” أو “بيكسل 3 إيه إكس إل”.
ولم تكشف التقارير، حتى الآن، الإمكانيات التي سيتمتع بها “أندرويد 10” الجديد، ولكنها اكتفت بالقول إنه سيكون بمثابة “مفاجأة مدوية” لكل عشاق هواتف “أندرويد”.
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