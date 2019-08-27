دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تختبر تطبيق مراسلة منفصل لمنصة انستجرام باسم Threads

بدأت فيس بوك اختبار تطبيق مراسلة باسم Threads ليكون مرافقًا لتطبيق انستجرام لكن مختص أكثر بالمحادثات.

ذكر موقع The Verge، أن شركة فيس بوك تختبر حاليًا تطبيق مراسلة لمستخدمي انستجرام وبشكل منفصل عن التطبيق الرئيسي، وهذا التطبيق الذي ستسيمه Threads سيسمح بالمحادثة مع الأصدقاء المقربين على المنصة ومشاركة معلومات مثل الموقع الجغرافي ونسبة شحن البطارية، كما أن التطبيق سيوفر جميع مزايا انستجرام الخاصة بالرسائل وتحرير الصور والفيديو على التطبيق الجديد.

وتعتبر مزايا تطبيق Threads بمثابة محاكاة جزئية لميزة الرسائل على تطبيق سناب شات والذي تستمر فيس بوك بنسخ المزايا منه.

حيث أن التطبيق سيجمع بين مزايا انستجرام الأساسية ومزايا المحادثة في سناب شات، ما يعني المزيد من السيطرة على المجال.

كانت فيس بوك قد ألغت فكرة الاستحواذ على منصات اجتماعية الفترة الأخيرة تجنبًا لأي عقوبات تتعلق بالاحتكار، لذلك كان ينبغي عليها الخروج بأفكارها الخاصة لتجنب أي مشاكل قانونية مع الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مستقبلًا.

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وهو ما جعلها تفكر بجمع مزايا مختلفة في تطبيق Threads وإطلاقه للمستخدمين جنبًا إلى جنب مع تطبيق ماسنجر وواتساب.

يُشار أن فيس بوك كانت تعمل سابقًا على تطبيق مراسلة باسم Instagram Direct لكنها قررت إلغاءه قبل صدوره في مايو، وعلى ما يبدو أن الفكرة لم يتم إلغاءها بشكل كامل حيث قررت العودة بتطبيق بمزايا متعددة لكن بالتركيز أكثر على خاصية المحادثات.

المصدر:

The Verge

التدوينة فيس بوك تختبر تطبيق مراسلة منفصل لمنصة انستجرام باسم Threads ظهرت أولاً على عالم التقنية.