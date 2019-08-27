شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الحريرى: نؤكد مرجعية المؤسسات الدستورية فى مواجهة خرق إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور عمار حوري مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أهمية تماسك الموقف اللبناني في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان مؤخرا، مشددا على مرجعية الدولة والمؤسسات الدستورية والتي تحظى بإجماع وطني في التعامل مع هذا الاعتداء.

وأشار مستشار الحريري - في تصريح عقب لقاء عقده ظهر اليوم الثلاثاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان - إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع فجر الأحد الماضي على ضاحية بيروت الجنوبية، يمثل خرقا واضحا للسيادة الوطنية اللبنانية.

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على صعيد متصل، أعرب شيخ عقل طائفة (الموحدين الدروز) نعيم حسن، عن دعمه للدولة والمساعي التي يبذلها رئيس الوزراء سعد الحريري، في سبيل درء الأخطار التي يتعرض لها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال الشيخ نعيم حسن - في تصريح عقب لقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية - إنه توافق والشيخ عبد اللطيف دريان، على دعم الدولة وجهود رئيس الجمهورية ميشال عون، في معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن أمله أن تكون المعالجة شاملة لكافة القطاعات، وأن يقوم رجال السياسة اللبنانيون بتقدير الموقف المناسب في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.