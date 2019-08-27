شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سوريا يسحبون مقاتليهم تنفيذا لاتفاق المنطقة الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الذاتية الكردية شمالى وشمال شرقى سوريا، اليوم الثلاثاء، بدء سحب مقاتلين أكراد من مناطق قرب الحدود مع تركيا، تنفيذا للاتفاق الأمريكى التركى حول إنشاء "منطقة آمنة".

وقالت الإدارة الذاتية، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "فى إطار التفاهمات الثلاثية (الأكراد والولايات المتحدة وتركيا) فيما يخص أمن الحدود مع تركيا، وضمن إطار المرحلة الأولى من التفاهمات المذكورة فى 24 من الشهر الجاري، تم البدء بالخطوات العملية الأولى وذلك فى منطقة سرى كانية (رأس العين)"، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ نفس الخطوات كذلك فى منطقة "كرى سبي" (تل أبيض).

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وأوضحت، أن هذه الإجراءات "تؤكد جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية وحرصنا على التوصل إلى حل كافة القضايا عن طريق الحوار السلمى مع دول الجوار".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قد طلبت من دمشق نهاية الأسبوع الماضى، إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرق سوريا عامة، وللقضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلى الإدارة الذاتية و"قسد".