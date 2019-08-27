بدء المؤتمر الخليجى التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بسلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم بفندق ميلينيوم صلالة أعمال المؤتمرالخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت شعارالابتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية ويستمر يومين ، حسبما نشرت وكالة الانباء العمانية . Advertisements رعى حفل الافتتاح الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية الذي قام بتكريم المتحدثين والرعاة والجهات الداعمة والمشاركة في المؤتمر. وألقى الدكتور أحمد محمد البناء الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين كلمة اللجنة المنظمة أشار فيها إلى أهمية التنافس والابتكار المؤسسي الذي يعد منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات والعمليات التي تسمح للمدراء والعاملين في المؤسسة بالعمل المشترك وإيجاد الحلول المبتكرة في عصر السرعة والانفتاح.

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