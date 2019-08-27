شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا السلطانيّة مسقط تستعدّ لفتح أبوابها فى شهر سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تبدأ دار الأوبرا السلطانية مسقط مع حلول شهر سبتمبر القادم موسمها المبهر الجديد (2019/2020)، بكلّ مفرداته وفي برنامجه الذي أعدّ بعناية شديدة بهدف امتاع الجمهور، وتقديم كلّ ما هو جديد، ومدهش ، حسبما نشرت وكالة الانباء العمانية .
وسيتابع جمهور دار الأوبرا السلطانية مسقط العديد من الفقرات الرائعة، عبر 38 عرضًا جديدًا ببيتين مفتوحين من بينها 17 عرضا تقدمها دار الفنون الموسيقية، بما في ذلك البرامج الموضوعة خصّيصا للأطفال، والعوائل، والتي تشكّل مرجعا غنيّا لدار الأوبرا تضاف إلى العلامات المضيئة التي حقّقتها في المواسم السابقة.
وتشمل تلك البرامج عدد من العروض الأكثر شعبية في الذخيرة الفنّيّة العالميّة.
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