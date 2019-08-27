شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق مشروع "فرصتى" لتطوير مهارات موظفى الجهات الحكومية فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشروع " فرصتي"، والذي يُعد فرصة لتطوير مهارات موظفي الجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مايكروسوفت، ومعهد ثينك سمارت للتدريب والتطوير، بغية تحسين قدرة الموظفين بالقطاع الحكومي على التنافسية الشاملة في مجال التقنية، فضلاً عن تزويدهم بأحدث المهارات اللازمة لتمكينهم من مواكبة عملية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات المتزايدة و التي يفرضها الاقتصاد الرقمي العالمي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقد بحضور المختصين في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومايكروسوفت ومعهد ثينك سمارت للتطوير والتدريب، بشأن التمكين الرقمي، وتقديم الدورات والشهادات بجانب استعراض أحدث التوجهات التقنية المقدمة من قبل شركة مايكروسوفت لموظفي القطاع الحكومي، بما يتماشى وتوجهات الهيئة خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تشمل الدورات تدريب الموظفين والمختصين في مجال التقنية على المستوى الاحترافي من تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات الحوسبة السحابية، والتحول الرقمي، والبلوك تشين، إلى جانب عرض أحدث الأدوات التقنية التي ظهرت كجزء من الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تخصيص مسارات تدريبية تتوافق مع الطبيعة المتجددة للوظائف في القطاع الحكومي، كالبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والتخصص كخبير في البلوك تشين، بجانب تقديم الدورات على الأدوات الأساسية لأنظمة وبرامج مايكروسوفت.

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وأشاد القائم بأعمال مدير إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هشام إبراهيم الهاشمي، بالتعاون البناء مع مايكروسوفت في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن البرنامج التدريبي سيثري ويعزز من مهارات الموظفين الحكوميين كونهم من يسند عليهم تطوير كافة القطاعات، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 ، لتحقيق الاستدامة والتنافسية، أن توفير البرنامج من قبل ثينك سمارت يصب في توجه دعم شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة لتكون المشغل لهذا المجال في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد ثينك سمارت، أحمد الحجيري: "إنها لحظة فخر لإطلاق مثل هذا المشروع الرئيسي لموظفي القطاع الحكومي بالمملكة، مما سيمكنهم من رفع مستوى مهاراتهم عبر منحهم أحدث الشهادات المتوافقة مع الوظائف التي يعملون بها، وأن إطلاق هذه المبادرة يأتي بالتوافق مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لقيادة عملية التحول الرقمي في المملكة، ما يحتم على جميع موظفي القطاع الحكومي أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية" وأضاف: " لم يكن هذا ممكنًا بدون الدعم المعتاد من مايكروسوفت ورؤية ودعم الهيئة ممثلة في رئيسها التنفيذي محمد القائد".