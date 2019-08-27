شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الملتقى العربى لإعادة أعمار الدول العربية المتضررة من النزاعات بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، الملتقى العربى لإعادة الاعمار فى الدول العربية المتضررة من النزاعات، الذى ينظمه الاتحاد العربى للمناطق الحرة تحت عنوان "خطوات استباقية نحو إعادة الإعمار"، بمشاركة عربية واسعة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الملتقى يناقش القضايا الاقتصادية العربية والفرص الاستثمارية المتوفرة لمساعدة الدول العربية المتضررة من النزاعات، ودور الأردن كمقصد تجارى وبوابة لوجستية فى المنطقة ونقطة عبور للبضائع لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

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وقال وزير المالية الأردنى عز الدين كناكرية، فى تصريح، إن الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة للعب دور فى عمليات إعادة الأعمار بالدول العربية المتضررة من النزاعات، مشددا على أهمية ودور الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة وخبرات القطاع الخاص المشهود لها عربيا ودوليا، داعيا لإنشاء صندوق عربى ودولى مبنى على الخبرات والعلاقات العربية العربية، ويركز على الإسهام فى إنعاش اقتصادات دول المنطقة عموما والدول المتضررة من النزاعات.

وأضاف أن الملتقى يشكل نواة لترسيخ علاقات الاخوة والصداقة بين البلدان العربية، وانطلاقة لتعزيز دور الاقتصاد العربى والنهوض والاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة، مؤكدا دور الاردن التاريخى فى تقديم المساندة للدول العربية الشقيقة.