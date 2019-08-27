9 مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن تسعة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وأوضح في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن ثمانية من بين المضربين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري (دون تهم)، أقدمهم حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس شرقي القدس، حيث يخوض الاضراب منذ (58) يوماً.

وقال البيان إن السلطات الإسرائيلية "تتعمد المماطلة في تلبية مطالب المضربين، في محاولة لإنهاكهم جسديا، والتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة".

وذكر نادي الأسير، أن المضربين يعانون من "تراجع واضح في أوضاعهم الصحية، ويعانون من أوجاع في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض في الوزن، وهزال وضعف شديدين".

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