الحوثيون: إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش السعودي في نجران

اليمن / الخليج 365

قالت جماعة "أنصار الله " (الحوثي) اليمنية، الثلاثاء، إنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على تجمعات للجيش السعودي في محافظة نجران، جنوب غربي المملكة.

ولم يصدر تعليق من الجانب السعودي حول الأمر حتى الساعة 10:15 ت.غ، لكن المملكة أعلنت في السابق التصدي لهجمات مماثلة وإفشالها.

وأوضح المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحي سريع، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى نوع "قاصم" على تجمعات للجيش السعودي في سقام بنجران. وزعم أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا عشرات القتلى والجرحى".

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وذكر المسؤول الحوثي أن هذا الصاروخ نوع جديد دخل الخدمة قبل فترة، وأثبت فاعليته بشكل كبير، وسيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا في مؤتمر صحفي.

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم منشآت في السعودية تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.

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