وفد من "حماس" يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

أعلنت حركة "حماس"، الثلاثاء، أن وفدا من قيادة الحركة، وصل، الإثنين، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "الوفد الذي يترأسه عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، سيلتقي بمسؤولين مصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني".

وأشار برهوم أن الوفد سيبحث أيضا "الجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني."

وتوصلت الفصائل الفلسطينية لتفاهمات مع إسرائيل، نهاية العام الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية قرب السياج الحدودي.

والإثنين، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن "إسرائيل نقلت رسالة تهديد إلى حركة حماس، عبر جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ خلال الأيام الأخيرة".

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وأضافت إن القاهرة نقلت إلى "حماس" رسالة تحذير مفادها أن إسرائيل "لن تتردد في مهاجمة غزة، ولن تكبل الأحداث في الجبهة الشمالية يدها عن تشديد هجماتها ضد القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل.

وردت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الإثنين، بقصف موقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ"حماس" شمالي غزة.

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