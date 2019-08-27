وزارة_الصحة توجه بعض النصائح للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة

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صحيفة الخليج الالكترونية
مع اقتراب عودة الطلاب والطالبات للمدارس، نشرت وزارة الصحة نصائح وطرق لكيفية المحافظة على صحة الأطفال في المدرسة.
وأوضحت الوزارة في نصائحها كيفية حماية الطفل من التهاب الأذن الوسطى والانفلونزا ونزلات البرد والنزلات المعوية.
الحماية من التهاب الأذن الوسطى
للحماية من التهاب الأذن الوسطى نوهت وزارة الصحة على عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.
الحماية من الانفلونزا ونزلات البرد
يجب أخذ لقاح الانفلونزا الموسمي للحماية من الانفلونزا ونزلات البرد، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال.
الحماية النزلات المعوية
لتجنب النزلات المعوية يجب غسل اليدين بالماء والصابون وذلك بعد: “استخدام دورة المياة، قبل وبعد الوجبة” والتأكد أيضاً من نظافة المياة والطعام.
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