منع بيع الشيبس والمشروبات الغازية والكبدة في مقاصف المدارس

منعت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي ومنها الحلوى والشوكولاتة السادة والبطاطس “الشيبس” والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30% كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبدة وذلك تماشيًا مع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة. اما الأغذية المسموح بيعها في المقصف المدرسي هي الحليب السائل المُعبَّأ آلياً والفواكه الطازجة وفطائر الجبنة واللبنة والبيض والعسل وغيرها والعصائر الطبيعية 100% والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30% على أن تكون خالية من المواد الملونة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي على جميع متعهدي المقاصف المدرسية وقادة المدارس بنين وبنات الالتزام باالاشتراطات الصحية والتنظيمات الخاصة بأعمال التغذية المدرسية والمقاصف تعزيزًا للسلامة الصحية لأبنائنا وبناتنا داخل المدارس في إطار الاستعدادات والتهيئة قبيل انطلاق العام الدراسي.

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وفي هذا الإطار وجه الوهيبي قادة المدارس الحكومية والأهلية إلى تفعيل لجان المقصف المدرسي لمتابعة صيانة التجهيزات داخل المقاصف وتأمين الوجبات والمشروبات الكافية لأعداد الطلاب والطالبات مشددًا على تخصيص منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية وخالية من الجلوتين ومراعاة تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق, كما جدد التأكيد على فتح المقاصف المدرسية طوال اليوم الدراسي ومتابعة متعهد التغذية المدرسية في تنفيذ ذلك و توفر الشهادات الصحية للعاملين والعاملات في المقاصف المدرسية.

ونبّه ” الوهيبي ” إلى تفعيل المتابعة اليومية للمقصف المدرسي من خلال الاستمارة المُعدَّة لذلك وتفعيل نظام نور في المقاصف المدرسية وتعبئة استمارة المسح المبدئي والرجوع إلى الحقيبة الإرشادية الخاصة بذلك على موقع الوزارة, كما وجه المدارس بتفريغ إدارية لأعمال خدمات الطلاب ومنها متابعة النقل العام والتربية الخاصة والمقصف والصندوق المدرسي وإعاشة التربية الخاصة ومكافآت التحفيظ والتربية الخاصة .

من جانبها أكدت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني على تطبيق الاشتراطات والجزاءات والالتزام ببنود العقود من كل الأطراف والالتزام بوثيقة التشغيل الذاتي في حال التشغيل الذاتي وفق التنظيمات المرفوعة للمدارس. مضيفة ان الإدارة وضعت عدداً من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح بها.