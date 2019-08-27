التحالف يعترض ويسقط طائرة بدون طيار بالمجال الجوي لليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت قيادة “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) عند الساعة 10:21 من صباح اليوم الثلاثاء، بالمجال الجوي اليمني أطلقتها من صنعاء الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الفشل هو مصير المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار.

وأضاف أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.