التشهير بمواطن يبيع زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات في #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تغريم مواطن استناداً إلى حكم بإدانته في قضية غش تجاري، صادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة. وأوضحت الوزارة أن المواطن مارس نشاط تجارة قطع الغيار وزيوت السيارات في مكة المكرمة، وقام بعرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات. وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية أصدرت بحقه حكماً يقضي بتغريمه مالياً، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

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