الغذاء_والدواء تكشف تفاصيل لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء تفاصيل لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر التي تبيعها محلات العصائر والمطاعم والمقاهي.
وأوضحت الهيئة وفقا لـ”الاقتصادية”، أن اللائحة ستطبق مطلع العام المقبل 2020، على جميع المحال التي تقدم العصائر المشروبات الطازجة، ويستثنى من ذلك “الفود ترك” والبسطات.
وأشارت إلى أن اللائحة تمنع إضافة السكر والنكهات والمواد الحافظة والملونة والعسل باعتباره من السكريات إلى العصائر والمشروبات، كما تمنع استخدام أو إضافة مشروبات الطاقة وشراب الجلوكوز.
كما ألزمت اللائحة محال العصائر بالإفصاح عن جميع مكونات المشروبات، وعدم استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة، والعبارات التضليلية على قوائم المشروبات.
وأضافت أن اللائحة تهدف إلى رفع القيمة الغذائية وضمان سلامة المشروبات والعصائر التي تقدم للمستهلك، ومنع استخدام الإضافات الصناعية فيها.
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