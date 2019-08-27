التنبيه من نشاط رياح سطحية وسحب رعدية على #نجران

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، و محافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وخباش، وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.