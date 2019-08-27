"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على مواقع للجيش السعودي في نجران

القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" إن الصاروخ الباليستي أطلق على تجمعات للجيش السعودي في نجران، جنوب غربي المملكة، وتسبب في وقوع قتلى وجرحى.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى نوع قاصم على تجمعات للجيش السعودي والمخدوعين في سقام بنجران".
وأضاف قائلا "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، والعملية موثقة بالصوت والصورة".
وأوضح سريع، "ويعتبر هذا الصاروخ نوعا جديدا دخل الخدمة قبل فترة".
يتبع..
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