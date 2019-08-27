وزير فلسطيني يعيد مبالغ ضخمة للسلطة تقاضاها في السر

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وقال بيان صادر عن السلطة الفلسطينية إن "هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ" الضخمة التي تقاضوها عام 2017، وكشفت وثائق مسربة مؤخرا أمرها.
كان الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بزيادة رواتب الوزراء بنسبة 67 بالمائة على أن يطبق ذلك بأثر رجعي منذ تولي الحكومة مهامها عام 2014، ورفع سعر الصرف ليمنحهم المزيد من المكافآت.
الوثائق المسربة أثارت انتقادات من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أمر عباس بخفض رواتب موظفي الحكومة وسط أزمة مالية بعدما أوقفت إسرائيل تسليم عوائد الضرائب في وقت سابق من العام الجاري.
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