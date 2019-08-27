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وزير فلسطيني يعيد مبالغ ضخمة للسلطة تقاضاها في السر

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وثائق مسربة اكتشفت أن مبالغ ضخمة تلقاها مسؤولون في السلطة قالت السلطة الفلسطينية إن وزير المالية شكري بشارة أعاد مبلغ 81600 دولار كان قد تقاضاها سرا كمكافآت وأثارت غضبا عاما عارما عندما افتضح أمرها في يونيو/ حزيران الماضي.

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وقال بيان صادر عن السلطة الفلسطينية إن "هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ" الضخمة التي تقاضوها عام 2017، وكشفت وثائق مسربة مؤخرا أمرها.

كان الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بزيادة رواتب الوزراء بنسبة 67 بالمائة على أن يطبق ذلك بأثر رجعي منذ تولي الحكومة مهامها عام 2014، ورفع سعر الصرف ليمنحهم المزيد من المكافآت.

الوثائق المسربة أثارت انتقادات من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أمر عباس بخفض رواتب موظفي الحكومة وسط أزمة مالية بعدما أوقفت إسرائيل تسليم عوائد الضرائب في وقت سابق من العام الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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