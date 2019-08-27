شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 1297 لاجئا سوريا إلى بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن 1297 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 398 لاجئا (120 إمرأة و203 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و899 لاجئا (270 امرأة و458 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الثلاثاء، أن 10 نازحين عادوا أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

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وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسيين السورى قامت بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، موضحا أنه تم اكتشاف وتدمير 58 عبوة قابلة للانفجار، لافتا إلى إعادة إعمار 5 منازل ومخبز.