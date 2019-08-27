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وفاة اغنى رجل اعمال إماراتى عن عمر يناهز الـ95 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

توفي رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس مجموعة الغرير، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما ، حسبما نشرت جريدة الامارات اليوم 

 

و تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.

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ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.

 

ووصف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الغرير بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلا: "أعزي عائلة المغفور له بإذن الله سيف بن أحمد الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

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