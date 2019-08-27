شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اغنى رجل اعمال إماراتى عن عمر يناهز الـ95 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفي رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس مجموعة الغرير، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما ، حسبما نشرت جريدة الامارات اليوم

و تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.

Advertisements

ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.

ووصف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الغرير بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلا: "أعزي عائلة المغفور له بإذن الله سيف بن أحمد الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".