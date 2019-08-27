شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اغنى رجل اعمال إماراتى عن عمر يناهز الـ95 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
توفي رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس مجموعة الغرير، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما ، حسبما نشرت جريدة الامارات اليوم
و تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.
ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.
ووصف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الغرير بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلا: "أعزي عائلة المغفور له بإذن الله سيف بن أحمد الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة اغنى رجل اعمال إماراتى عن عمر يناهز الـ95 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.