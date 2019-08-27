شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الإمارات غدا بـ "يوم المرأة الإماراتية"، وسط اهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية، ويتزامن احتفال هذا العام مع انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى والتى تعد نقلة غير مسبوقة فى مشاركات المرأة فى المجلس بعد قرار رفع تمثيلها برلمانيا إلى النصف، وهو الذى أوجد حالة استثنائية فى عدد المرشحات ونسب مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية.

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وحسب صحيفة البيان الإماراتية، أكدت مرشحات لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى أن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطنى للمرأة يعتبر قفزة نوعية نحو تمكين المرأة ومشاركتها فى رسم حاضر الوطن ومستقبله.