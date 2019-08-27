شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الإمارات غدا بـ "يوم المرأة الإماراتية"، وسط اهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية، ويتزامن احتفال هذا العام مع انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى والتى تعد نقلة غير مسبوقة فى مشاركات المرأة فى المجلس بعد قرار رفع تمثيلها برلمانيا إلى النصف، وهو الذى أوجد حالة استثنائية فى عدد المرشحات ونسب مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية.
وحسب صحيفة البيان الإماراتية، أكدت مرشحات لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى أن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطنى للمرأة يعتبر قفزة نوعية نحو تمكين المرأة ومشاركتها فى رسم حاضر الوطن ومستقبله.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.