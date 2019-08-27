انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 92 سنتا ليبلغ 59.84 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية انخفض سعر برميل النفط الكويتي 92 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 59.84 دولار أمريكي مقابل 60.76 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل توقع زيادة معروض الخام الإيراني بعد تصريح للرئيس الفرنسي جدد الآمال في اتفاق بين واشنطن وطهران لإيجاد حل للأزمة النووية. وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 58.70 دولار كما انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا ليصل الى مستوى 53.64 دولار.

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