Advertisements

تعرف على قصة الشاب المعاق ذهنيا تاجر الجوارب الذي تقدر أرباحه بالملايين

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

مازال رئيس وزراء كندا جاستن عند وعده بشراء جوارب صنعت بواسطة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بمتلازمة داون.



فجاستن ضمن ساسة يدعمون رجل أعمال شاب مصاب بمتلازمة داون يدعى جون كرونين يمتلك شركة لتصنيع الجوارب، أسسها في 2016 بعد تخرجه من المدرسة العليا.

Advertisements

ويقول السيد مارك، والد الشاب جون كونين، إن بعد انتهاء ولده من الدراسة، فكر في عدة مشاريع في مجالات مختلفة إلا أنه استقر في النهاية على بيع الجوارب لأنه يحب ألوانها.

وبالفعل نجحوا خلال أول عام في تحقيق أرباح قدرت بـ1.4 مليون دولار.

ونجح جون ووالده في جمع تبرعات تقدر بـ30 ألف دولار، ساعدتهم على توصيل إنتاجهم من الجوارب إلى العديد من دول العالم، وكان من بين داعميهم الرئيس الأمريكي جورج بوش بالإضافة إلى جاستن ترودو.