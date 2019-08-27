ويسترن ديجيتال تطلق شاحن لاسلكي

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال إطلاق الشاحن اللاسلكي SanDisk iXpand الجديد.



وتروج الشركة الأمريكية للشاحن الجديد باعتباره أول جهاز يتيح إمكانية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية الموافقة معه، والمزودة بنظام جوجل أندرويد أو أبل "آي أو إس"، مع إجراء عمليات النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو تلقائيا في خطوة واحدة.

وعند استعمال الشاحن SanDisk iXpand الجديد فإنه يكفي وضع الهاتف الذكي المتوافق مع معيار تشي Qi على الشاحن اللاسلكي، وهنا يتم شحن هاتف "آيفون" أو هاتف "أندرويد" تلقائيا مع إجراء عمليات نسخ احتياطي للصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال.

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وبالتالي لم يعد هناك قلق من فقدان المحتويات المهمة عند استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد من ويسترن ديجيتال.

ويتضمن الشاحن اللاسلكي SanDisk iXpand الجديد ذاكرة بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويقوم الشاحن بإنشاء عدة ملفات تعريف شخصية "بروفايل" لعمليات النسخ الاحتياطي، وبالتالي فإنه يمكن مشاركة استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد بين أفراد الأسرة.

ويأتي الشاحن بمصدر للطاقة مع كابل بطول 180 سم، ويتيح إمكانية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 10 وات.

ويمتاز الشاحن اللاسلكي الجديد من ويسترن ديجيتال بوظيفة اكتشاف الأشياء الغريبة والحماية من الشحن الزائد، كما أنه يوفر ميزة الشحن المتوائم، حيث يمكن شحن الهواتف الذكية المزودة بأغلفة حماية بسُمك يصل إلى 3 ملم.