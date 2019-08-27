التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من صنعاء

وذكرت قناة "العربية" أن التحالف أعلن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيات من صنعاء".

​وكان المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، قد أعلن، أمس الاثنين: "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميلشيا الحوثية من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط)".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في اليوم نفسه، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات "قاصف كا-2" على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.