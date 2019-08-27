مقتل جنديين في هجوم مسلح على الجيش العراقي في ديالى

بغداد - سبوتنيك. أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إنه قتل جنديان في هجوم مسلح، شنه مجهولون على الجيش العراقي، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال المصدر إن الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد.

© Sputnik . Hikmet Durgun

وكان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل من "يمس سمعة الجيش العراقي"، بحسب وصفه.

وذكرت الوزارة في بيان شاركته عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".

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وأضافت: "لقد أثب رجال الدين والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وفئات الشعب العراقي على اختلاف قومياته وأديانه وانتماءاته بأن الجيش العراقي هو كلمة الفصل في طريق الحرية وسور الوطن الغالي وسده المنيع بوجه من يحاول التصيد في الماء العكر او الإساءة إلى سمعته ومكانته العالية".

وأكدت وزارة الدفاع العراقية: "وباسم جيشنا العراقي البطل بأنه سيبقى رهن إشارة شعبنا العظيم الذي أثبت ويثبت للعالم أجمع أنه شعب الملاحم والبطولات والأمجاد الخالدة في سفر التاريخ".