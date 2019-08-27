بعيدًا عن المجموعات.. حيلة في "واتس آب" تتيح مراسلة عدة أشخاص في وقت واحد

دبي - بواسطة محمد فارس © واتس آب واتس آب

كتب- عاصم الأنصاري:

أتاحت حيلة سهلة في تطبيق "واتساب" مراسلة مجموعة من الأصدقاء في وقت واحد دون الحاجة لإنشاء دردشة جماعية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تتيح خاصية البث أو "Broadcast" في "واتساب"، إرسال الرسالة ذاتها إلى عدة جهات اتصال، حيث يستغرق إعدادها بضع ثوان فقط، دون الحاجة لإنشاء مجموعة جديدة.

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ويمكن لمستخدمي "آيفون" استخدام خاصية "Broadcast"، بالذهاب إلى قائمة إعدادات التطبيق، واختيار "Broadcast Lists"، ثم الضغط على اختيار Chats.

ثم الضغط فوق قائمة جديدة في الأسفل، وتحديد عددًا قليلاً من جهات الاتصال، وبمجرد الانتهاء من ذلك، الضغط فوق القائمة وإرسال رسالة موحدة للجميع، حيث سيتلقون رسائل منفصلة.

أما لمستخدمي هواتف "أندرويد"،الذهاب إلى قائمة إعدادات التطبيق، واضغط فوق المزيد من الخيارات، ثم "new broadcast" واضغط على رمز + لتحديد جهات الاتصال ، ثم علامة "الصح" لإنشاء قائمة البث.