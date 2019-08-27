جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمي "Google Photos"

دبي - بواسطة محمد فارس © صور جوجل صور جوجل

كتب- عاصم الأنصاري:

طرحت شركة جوجل الأمريكية ميزة جديدة تتيح لمستخدميها البحث داخل "صور جوجل"، عن النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، أشارت "جوجل" في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن ميزة البحث عن النصوص في "صور جوجل" ستكون متوافرة خلال شهر أغسطس الجاري، لافتة إلى أنها متوافرة لبعض مستخدمي هواتف "أندرويد"، ومستخدمي نسخة الويب، بينما تبدو غير مفعلة حتى الآن على هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس".

Advertisements

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين بالبحث عن النص الذي يظهر في الصور، بالإضافة إلى تمكينهم من نسخ هذا النص ولصقه في مستند باستخدام "جوجل لينس" الخاصة بالتعرف على الصور.

وبمجرد العثور على الصورة التي تبحث عنها، اضغط فوق زر "لينس" لنسخ النص ولصقه بسهولة.

كما يمكن من خلال تلك الميزة، توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى ملصق كلمة مرور جهاز التوجيه والاتصال تلقائيا بشبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي)، عن طريق البرنامج الذي يقرأ كلمة المرور، ويفهم أنك تريد الاتصال بالشبكة التي تستخدمها.