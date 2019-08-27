شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يوافق على إنشاء بنك الكساء والغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك على مبادرة قدمتها وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية لإنشاء بنك الكساء والغذاء للمتضررين من السيول والفيضانات التى اجتاحت البلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء السودانى "إن حمدوك ترأس اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة العليا للطوارئ، لبحث الموقف الخاص بالسيول والفيضانات.

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يشار إلى أن السيول خلفت فى السودان 67 قتيلا وعشرات الجرحى وآلاف المنازل المُهدمة، فى عدد من الولايات.

وقال مفوض مفوضية العون الإنسانى محمد السناري، عضو اللجنة العليا للطوارئ، خلال الاجتماع، إن دولة الكويت أعلنت عن تسيير جسر جوى لكل الولايات المتأثرة بالسيول.